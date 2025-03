Quotidiano.net - Tennis: Miami, Mensik batte Fritz e raggiunge Djokovic in finale

Leggi su Quotidiano.net

Il 19enne ceco Jakubriesce are lo statunitense n.4 al mondo Taylore are il serbo Novakinal torneo Atp Masters 1000 di. Il n.54 della classifica mondiale ha superato in semicol punteggio di 7-6(7/4) 4-6 7-6(7/4), mettendo a segno 25 ace. Lo statunitense aveva eliminato ai quarti Matteo Berrettini e al secondo turno Lorenzo Sonego.