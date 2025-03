Oasport.it - Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 31 marzo-6 aprile

Una volta archiviato il Sunshine Double, dal 31al 6saranno molteplici iATP e WTA in programma: si disputeranno tremaschili, tutti di categoria ATP 250, a Houston, Marrakech e Bucarest, e due femminili, un WTA 500, a Charleston, ed un WTA 250, a Bogotà.Nel settore maschile non ci sarannoal via a Houston (USA), mentre sarà nutrita la presenza azzurra a Marrakech, in Marocco, con Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Fabio Fognini presenti nel main draw e Giulio Zeppieri che partirà dalle qualificazioni, infine a Bucarest, in Romania, sono inseriti nel tabellone principale Flavio Cobolli e Luca Nardi.Nel comparto femminile, invece,a Charleston, negli Stati Uniti, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, ammesse al tabellone principale, mentre a Bogotà, in Colombia, saranno protagoniste Lucrezia Stefanini, nel main draw, e Nicole Fossa Huergo e Miriana Tona, nelle qualificazioni.