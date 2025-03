Oasport.it - Tennis, addio Russia per Daria Kasatkina: arriva il cambio di nazionalità

Leggi su Oasport.it

ha cambiato: la numero 12 del ranking WTA giocherà sin dal prossimo torneo per i colori dell’Australia: la 27enne, nata a Togliatti, in, dopo l’invasione da parte del suo Paese d’origine ai danni dell’Ucraina ha dovuto giocare senza bandiera nelle ultime stagioni, ed ora ha optato per ildi passaporto.Attraverso i socialha comunicato la propria scelta: “Sono lieta di informarvi che la mia richiesta di residenza permanente è stata accolta dal Governo australiano. L’Australia è un posto che amo, è estremamente accogliente, mi piace molto stare a Melbourne e desidero stabilirvi la mia casa. Come parte di questo trasferimento, sono orgogliosa di annunciare che da questo momento in poi rappresenterò la mia nuova patria, l’Australia, nella mia carriera professionale“.