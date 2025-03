Chiccheinformatiche.com - Telefonata da +34613441757: “Salve abbiamo ricevuto il tuo curriculum”

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi giorni diversi utenti stanno segnalando chiamate sospette provenienti dal numero internazionale +34 613 441 757 (prefisso spagnolo), durante le quali un interlocutore dichiara: “il tuo”. Dietro questo messaggio apparentemente innocuo si nasconde però una potenziale truffa.Come funziona la truffa da: “il tuo”La tecnica utilizzata è quella del phishing telefonico: l’obiettivo è instaurare un contatto con la vittima sfruttando un messaggio credibile, come una finta opportunità lavorativa. Dopo l’approccio iniziale, la conversazione può virare verso richieste sospette, come:Invio di dati personali o bancariClic su link ricevuti via SMS o emailInstallazione di applicazioni o softwareRichieste di documenti o foto sensibiliIn alcuni casi, si tratta anche di tentativi per verificare la validità del numero telefonico e inserirlo in database utilizzati per altre truffe.