Telecamere a San Benedetto | Stiamo lavorando per un’estate tranquilla

San(Ascoli), 29 marzo 2025 – Il questore di Ascoli Giuseppe Simonelli e il sindaco di SanAntonio Spazzafumo hanno firmato il protocollo di videosorveglianza volto a garantire maggiori controlli e, di conseguenza, più sicurezza alla città rivierasca, anche in vista della stagione estiva. “E’ altro passaggio importante, che testimonia l’interesse e tutto ciò che abbiamo fatto e preparato in questo periodo per rendere più sicura questa provincia, in particolare la realtà di San, come già fatto per Ascoli” ha detto il questore Simonelli spiegando che “tutte le, quelle di contesto comunale e quelle volte al rilevamento delle targhe, saranno attestate presso la sala operativa del commissariato, in questo modo garantendo un passaggio in più di sicurezza per tutti quanti, a testimonianza – ha aggiunto Simonelli - dell’importanza del territorio costiero e dell’interesse che noi abbiamo sempre riversato”.