Teatro Moderno. Tributo a Gaber anche solidale

"Una Razza di Estinzione – Il Grande" è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 21 aldedicato al genio di Giorgio. Sul palco, Bube darà voce e anima al grande, accompagnato dai suoi talentuosi musicisti: il maestro Giulio Ramacciotti alle tastiere, Francesco Terribile al basso e Samuele Boscaglia alla batteria. Ma non sarà solo un: lo spettacolo rappresenta una replica fedele dell’ultimo storico spettacolo che Giorgioportò proprio a Grosseto quasi trent’anni fa. Dopo tutto questo tempo, "Una Razza di Estinzione" è l’unico spettacolo a riprodurre fedelmente l’originale, riportando in scena tutta la potenza espressiva e il messaggio senza tempo del ’Signor G’. Questa fedeltà assoluta nei confronti dell’originale nasce da un lungo e approfondito studio: Bube si è laureato all’Università Roma Tre con una tesi su Giorgio, sviluppatagrazie all’incontro con Sandro Luporini, storico coautore del ’Signor G’.