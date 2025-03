Lanazione.it - Tasse, Gasperini replica: "Stop crociate politiche"

Non si placa lo scontro tra amministrazione comunale di Ponsacco e Confcommercio. Al centro del botta e risposta l’esenzione della tassa sul suolo pubblico. "Lecomunali – tuona il sindaco Gabriele– non si concertano con le associazioni, con i privati cittadini né tantomeno con Alessandro Simonelli. Ha poco da scandalizzarsi anche l’opposizione per il suolo pubblico da pagare nel 2025, visto che già nel 2024, quando era al governo, lo aveva fatto regolarmente pagare agli esercenti. Questa pseudo-narrazione sulla presunta esenzione del suolo pubblico nel 2024 non ha lasciato alcuna traccia negli uffici comunali ed è frutto esclusivo della mente di Alessandro Simonelli". Nella ricostruzione della vicenda il sindaco non perde occasione per contestare la precedente amministrazione e prendere le distanze dal suo operato.