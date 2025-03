Anteprima24.it - Tari, l’assessore Serluca puntualizza: “I contribuenti beneventani possono gestire senza panico la scadenza del pagamento”

Tempo di lettura: 3 minutialle finanze del Comune capoluogo, Maria Carmelainterviene a seguito del nostro articolo a proposito del malumore e delle proteste manifestati alla nostra Redazione da parte di numerosi cittadini alle prese con la tassa rifiuti da pagare entro lunedì 31 marzo e che avevamo puntualmente pubblicato.In sostanza: a molti utenti l’avviso dida parte della concessionaria Andreani Tributi e’ stato recapitato dalle Poste Italiane solo a ridosso delladelfissata appunto per il 31 marzo; a molti altri utenti l’avviso (a tutt’oggi) non è stato consegnato; infine a tutti non è consentito l’accesso, semplicemente perché non esiste, ad oggi, una piattaforma digitale dedicata alla posizione fiscale di ciascun contribuente al fine di superare file, lungaggini burocratiche, perdite di tempo: questi, molto in breve, i motivi di maggiore doglianza che avevamo registrato, gli stessi, del resto, degli anni precedenti.