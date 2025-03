Lettera43.it - Taiwan alle prese con l’aumento dello spionaggio pro-Cina

Leggi su Lettera43.it

Chen Wen-hao prestava servizio nel Comando della forza elettronica, delle comunicazioni e dell’informazione del ministero della Difesa di. A partire da aprile 2022, Chen ha utilizzato il suo smartphone per scattare fotografie di documenti classificati prima di passarli a Lai Chung-yu e Lee Yu-hsi, due sergenti del 211esimo battaglione di polizia militare che ha in carico la sorveglianza dell’edificio degli uffici presidenziali di Taipei. I quali, a loro volta, avrebbero passato foto e informazioni (compresi segreti di Stato) a un uomo legato allacontinentale. Il tutto in cambio di denaro, con somme nemmeno troppo ingenti. Giovedì 27 marzo sono stati tutti e tre condannati per corruzione e. Si tratta solo dell’ultimo caso di una luna serie. Nel 2024, 15 militari in servizio e 28 militari in pensione sono stati perseguiti con accuse legate apro-Pechino.