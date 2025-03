Ilgiorno.it - Tac “fotonica“ per il Cdi di via Saint Bon

È una Tac “” quella installata dal Centro diagnostico italiano (Cdi) nella sede-madre di viaBon, inaugurata con un convegno e i presidenti della Regione Attilio Fontana e del Consiglio comunale Elena Buscemi, invitati da Diana Bracco, ad e presidente del gruppo privato convenzionato con 35 ambulatori in Lombardia che macinano ogni anno 290mila procedure di diagnostica per immagini, di cui oltre 90mila per il servizio sanitario nazionale. La nuova Tc a conteggio di fotoni (Pcct) ha rilevatori avanzati per determinare con più precisione l’energia impiegata, e arriva a una risoluzione fino a 0,2 mm, riducendo sia la dose di radiazioni sia il tempo d’esposizione per ottenere immagini di alta qualità, "con un livello di dettaglio impensabile pochi anni fa – spiega la direttrice della Diagnostica per immagini Deborah Fazzini –.