Tabellone ATP Marrakech 2025 | Sonego capofila di quattro azzurri

Nel 2024 ac’era Matteo Berrettini, che cominciò da qui la propria scalata che lo ha riportato, in queste settimane, dentro i primi 30 del mondo dopo i lunghi periodi di infortuni. Quest’anno il romano ha scelto un’altra programmazione, ma è ricco il panorama azzurro del torneo marocchino, che fino al 2015 si giocava a Casablanca.Sonogli italiani qui al via. Lorenzoè quello dal quale più ci si aspettano segnali, vista anche la testa di serie numero 2. In teoria per arrivare ai quarti avrebbe pochi problemi, in pratica c’è da fare attenzione al ceco Vit Kopriva, questa settimana in semifinale al Challenger di Napoli. Stesso traguardo, del resto, raggiunto da un Luciano Darderi che sul circuito maggiore ha un grandissimo bisogno di fiducia, visto l’opaco inizio di stagione.