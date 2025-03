Tabellone Atp 250 Bucarest | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Atp 250 diche prenderà il via il 31 marzo. Per superficie eottenuti nel 2025, il grande favorito è Sebastian Baez. L’argentino, testa di serie numero 1, ha in prospettiva un cammino agevole fino al derby in semifinale con Mariano Navone, n.7 del seeding, che avrà al primo turno lo scoglio Laslo Djere, tornato a vincere un titolo Atp nel 250 di Santiago del Cile in finale proprio con Baez. Parte alta didecisamente competitiva con Nico Jarry (4) e l’azzurro Luca Nardi pronti a far saltare il banco. Nardi esordirà con Marton Fucsovics, che difende il titolo conquistato nel 2024. Nella parte bassa il nome più affidabile è quello di Camilo Ugo Carabelli. L’argentino, esploso nel 2025 ed entrato di prepotenza in top 100, aprirà con un qualificato e ha un cammino non particolarmente impegnativo per i primi turni.