Svaligiato ‘Skilissa Barber Shop’ 33enne in manette | tradito dai pantaloni della tuta

Reggio Emilia, 29 marzo 2025 – Stavolta a finire nel mirino è statodi viale Monte San Michele. Non si placa l’escalation dei furti con spaccata in centro storico. Il colpo è avvenuto nella notte di venerdì, ad opera di un solo individuo che però ha fatto poca strada col bottino. Immortalato dalle telecamere interne dell’esercizio commerciale, è stato arrestato poco dopo dalla squadra Volantipolizia in viale IV Novembre, in zona stazione. Si tratta di unresidente a Gualtieri con precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo, nonostante fosse a volto travisato con cappuccio e occhiali scuri, è stato ‘’ daineri con le classiche tre strisce bianche dell’Adidas e quindi riconosciuto. “È la seconda volta in sei mesi che vengono a rubare – dice arrabbiato il titolare Salaheddine Azifa, 28 anni –.