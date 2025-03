Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega: “Soddisfatto del risultato, domani lotterò ancora contro Razgatlioglu”

Un bellissimo duello in gara-1 a Portimao (Portogallo) tra(Ducati ufficiale) e Toprak(BMW), seconda tappa del Mondiale 2025 di. Sul tecnico circuito lusitano, la coppia ha fatto una grande differenza, mettendo in mostra un passo ineguagliabile. Una prima manche che si è decisa sul filo dei centesimi.Arrivo in volata, che ha sorriso a Toprak, masi è detto moltodella seconda piazza su un tracciato che l’anno scorso aveva sempre visto sorridere il turco, ma con un differenziale di prestazione superiore. Il centauro nostrano si è espresso in questi termini a caldo.“Sono molto contento di questoperché questa una pista doveva molto forte e non è un caso che abbia conquistato la Superpole. Avevo un ottimo passo ed è stato un bel duellodi lui.