Sulle note di Mozart e Beethoven. I ’Concerti a Teatro’ al Civico

Il pianista Pietro De Maria, tra i più apprezzati e pluripremiati interpreti del repertorio classico, insieme ai fiati dell’Orchestra di Santa Cecilia con Alessandro Carbonare al clarinetto, dopodomani, lunedì, saranno i protagonisti del decimo appuntamento di ‘Concerti a– la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxtaniz – in programma alle 20.45 al Teatro. La dodicesima edizione della rassegna musicale continua il suo percorso nel cuore del Classicismo viennese: dalla raffinatezza clavicembalistica di Haydn, alla fusione tra musica concertistica e cameristica di, fino alla rielaborazione innovativa di, che raccoglie l’eredità del maestro viennese con una sensibilità nuova. Il programma prevede l’esecuzione del celebre Quintetto in mi bemolle di entrambi i maestri, tra i capolavori più iconici scritti per quintetto di fiati e pianoforte.