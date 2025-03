Quifinanza.it - Su quali materie prime conviene investire nel 2025

L’investimento nellenelsi prospetta come una delle strategie più promettenti per chi cerca opportunità di crescita sostenibile e sicurezza nei settori chiave dell’industria europea. Con l’adozione della lista dei 47 Progetti Strategici da parte della Commissione Europea nell’ambito del Critical Raw Materials Act (Crma), il panorama degli investimenti si arricchisce di nuove prospettive, rendendo più attraenti specifici comparti delle.Una svolta strategica per chi vuolinPer la prima volta, la Commissione ha selezionato una serie di progetti che puntano a rafforzare la capacità di estrazione, lavorazione e riciclo di materiali strategici all’interno dell’Unione Europea.Con l’obiettivo di coprire entro il 2030 il 10% del fabbisogno europeo attraverso l’estrazione interna, il 40% con la lavorazione e il 25% con il riciclo, questi progetti rappresentano una risposta concreta alle sfide della transizione verde e digitale, oltre che un pilastro per la sicurezza della difesa e dell’aerospazio.