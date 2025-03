Lanazione.it - Studenti americani e anziani di Montedomini insieme in scena

Firenze, 29 marzo 2025 -nel corso “Connecting art and community in Florence”. L’originale percorso formativo, che si sviluppa intorno al teatro, è portato avanti dall’Accademia Europea di Firenze (Aef), scuola delle arti, della lingua e della cultura italiana, che accoglieda tutto il mondo e collabora con università americane, messicane e brasiliane. Nell’ambito dell’iniziative, glihanno messo inun’opera di Shakespeareagliospiti della Rsa di, a Firenze. «Il focus – spiega Elisabetta Santanni, direttrice accademica dell’Accademia Europea di Firenze - non è la performance, ma il percorso stesso. Attraverso la forma della compagnia teatrale si crea e si sviluppa una comunità, che affronta e supera varie barriere: la lingua, l’età, il confronto con la malattia, la dinamica di relazione basata sulla cooperazione e non sulla competizione.