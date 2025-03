Quotidiano.net - Studente di Breaking Bad. Mega laboratorio in casa. Cucinava metanfetamina

Leggi su Quotidiano.net

Insospettabile, geniale nel suo genere. A 22 anni unoè riuscito a mettere in piedi inpropria uno dei laboratori clandestini dipiù grandi d’Europa. Ricorda qualcosa? L’impresa di Walter White, certo, protagonista della serieBad, il chimico malato di cancro ai polmoni deciso a garantire il benessere della famiglia uscendo dalla retta via. Stessa sostanza, stessi alambicchi. Questo ragazzo di Novara ha preso spunto da lui e poi ha fatto tutto a domicilio nel quartiere Sant’Antonio, come qualche tempo fa due docenti dell’Arkansas che operavano negli scantinati della Henderson State University di Arkadelphia. Il piccolo chimico ha cominciato prendendo appunti davanti alla tivù ed è finito dentro per produzione di sostanze stupefacenti, in questo caso la droga sintetizzata per la prima volta dal giapponese Nagai Nagayoshi verso la fine dell’800, usata all’inizio come farmaco contro l’asma e la narcolessia.