Stravolta la tappa regina del Giro di Catalogna | il nuovo percorso

Cambio di programma in vista della sestadeldi2025, inizialmente prevista da Berga a Queralt per un totale di quasi 160 chilometri. Purtroppo gli organizzatori sono stati costretti a stravolgere ilodierno a causa di un allarme meteo legato al forte vento, accorciando e rendendo molto più semplice la penultima frazione della corsa iberica.A meno di ulteriori modifiche dell’ultimo minuto, i corridori affronteranno unadi 146 chilometri con partenza e traguardo a Berga senza percorrere il Coll de la Batallola, la Collada de Sant Isidre e soprattutto l’arrivo in salita di Queralt. La corsa terminerà dunque a Berga (Carrer Rasa del Canyet, dove era previsto lo sprint intermedio) al termine un circuito finale.Il gruppo passerà per due volte danella, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Borredà e Vilada prima dell’arrivo di Berga.