.com - Storia del jeans: da abiti da lavoro a icone di stile senza tempo

Leggi su .com

Il, questo tessuto rivoluzionario che ha ridefinito il modo di vestire di intere generazioni, ha origini che risalgono a moltofa. Lainizia a Genova, in Italia, dove i marinai indossavano pantaloni realizzati con un robusto tessuto di cotone. Erano gli anni del Rinascimento quando questo materiale, chiamato “jeane” o “jean” dai mercanti francesi (derivato da “Gênes”, il nome francese di Genova), cominciò a diffondersi in Europa.Ma la vera svolta avvenne nel 1873, quando Levi Strauss, un immigrato bavarese, e Jacob Davis, un sarto, ottennero il brevetto per l’applicazione di rivetti di rame nei punti di tensione dei pantaloni da. Nacque così il “Levi’s 501”, il primo modello dimoderno, originariamente concepito come indumento resistente per minatori e cowboy dell’Ovest americano.