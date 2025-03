Ilfattoquotidiano.it - “Sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere, a cantare. Ci vediamo presto”: Sangiovanni rompe il silenzio dopo il lungo stop

. A febbraio dello scorso anno,l’esperienza al “Festival di Sanremo“, il cantante classe 2003 aveva deciso di prendersi una pausa. L’allontanamento dai social e dalla musica, con il conseguente posticipo dell’album, “Privacy“, e dei live in programma, era motivato dalla necessità di “stare bene per condurre alla musica vista come ‘lavoro’”. Oggi stae, ieri, ha raccontato ai fan nel dettaglio il suo stato d’animo.“Non so da dove iniziare tipo. Ciao raga, come state? Io bene.contento di fare questo video per dirvelo. Stoin, a, anche con lui”, ha esordito. Non ha potuto non ringraziare con nostalgia chi, in tutti questi mesi, è rimasto al suo fianco: “Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto.