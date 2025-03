Quifinanza.it - Stipendi bassi e costo del lavoro troppo alto in Italia

Cresce ildelin Europa, andando a piazzarsi su una media di 33,5 euro nell’Ue e a 37,3 euro considerando tutti i Paesi della zona euro.Il dato pubblicato dall’Eurostat si riferisce alorario medio delnell’intera economia nel 2024. Nell’anno precedente le medie erano, rispettivamente, di 31,9 e 35,7 euro.Quanto costa ilin EuropaIn questa rilevazione l’occupa una posizione particolare: da una parte ildelè relativamente(30,9), sebbene ragionando in termini puramente matematici sia sotto la media Ue (33,5). E considerando i salari reali, i lavoratorini sono quelli che guadagnano meno fra i Paesi del G20.Ilorario medio delsi registra in Bulgaria (10,6), Romania (12,5) e Ungheria (14,1), mentre costi più elevati si registrano in Lussemburgo (55,2), Danimarca (50,1) e Belgio (48,2).