Notizieaudaci.it - Stephan Janeba ritrovato a Grosseto dopo l’appello della madre a Chi l’ha visto: cosa è successo

L’allarmee il ritrovamentoMercoledì 26 marzo, la trasmissione Chi? ha lanciato un appello per la scomparsa di, un uomo di 41 anni residente a. La, preoccupata per la sua improvvisa sparizione, si era rivolta al programma condotto da Federica Sciarelli per chiedere aiuto.Poche orela trasmissione, la notizia del suo ritrovamento ha fatto tirare un sospiro di sollievo:sta bene ed è stato rintracciato. Tuttavia, la sua vicenda ha preso una piega inaspettata.L’arrestoun’aggressione alla stazionenon era scomparso nel nulla, ma era stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da Maremma Oggi, il 41enne è stato coinvolto in un episodio di violenza avvenuto il 25 marzo nel piazzalestazione ferroviaria di