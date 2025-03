Quotidiano.net - Stellantis: Imparato su dazi e competitività europea al convegno di Torino

Leggi su Quotidiano.net

"In America dobbiamo reagire velocemente, il nostro team americano sta già facendo di tutto per vedere come compensare gli effetti deisul nostro business. Avranno un impatto non solo in America, ma anche sulla sulla componentisticae soprattutto italiana. Vogliamo un commercio libero, equo e stabile. Abbiamo bisogno di stabilità". Lo ha detto Jean Philippe, responsabile europeo dialsull'automotive organizzato da Forza Italia a. "Da dicembre sono spariti tutti gli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, tranne forse in Polonia, è cambiata l'impostazione regolamentare. C'è un problema europeo che si chiama, dobbiamo agire sui costi dell'energia e del lavoro" ha aggiunto.