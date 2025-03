Ilrestodelcarlino.it - Stefania Giavelli: campionessa italiana di tiro con l'arco nella divisione master

Paulo Coelho nel ‘Manuale del guerriero della luce’ scrive: "La freccia è l’intenzione che si proietta nello spazio. Una volta che è stata scoccata, non c’è più nulla che l’arciere possa fare, tranne osservarne la traiettoria in direzione del bersaglio". Una passione, un’aspettativa. Una attesa: la stessa che creano gli arcieri quando tendono la corda fino ai limiti del possibile, tenendo tutti, ma soprattutto loro stessi, con il fiato sospeso, dal momento dell’incocco allo scocco finale. È questa emozione adrenalinica, sempre nuova e sempre diversa, che anima, di Sassuolo,dicon l’(over 50). Dalla recente edizione, la 52esima, dei Campionati Italiani Indoor Fit(Federazionecon l’) che si è svolta per il secondo anno consecutivo alla Fiera di Pordenone e a cui hanno partecipato 1312 atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di tutte le classi e divisioni arcieristiche,è tornata a casa con la medaglia d’oro al collo.