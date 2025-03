Lanazione.it - Statua di San Bartolomeo distrutta dal sisma: partito il restauro

Leggi su Lanazione.it

TODI – È iniziato da più di un mese ildelladi Sanall’interno del Tempio della Consolazione, danneggiata daldel 30 ottobre 2016. La parte più complessa, anche di mappatura, è stata realizzata a cura della ditta Magistri, la stessa che ha eseguito ildel Sandel Duomo di Milano. La caduta della, una delle dodici collocate nelle nicchie dei tre absidi poligonali, è avvenuta per il cedimento del palo di legno all’interno del nucleo in muratura ancorato al basamento. Essendo marcito, non è stato in grado di opporsi agli sforzi indotti dal. Crollando, lasi è frammentata in maniera caotica, rendendo estremamente complessa ogni possibilità di ricomposizione odelle parti originarie. Oggi gli sforzi dell’Etab "La Consolazione", proprietaria del Tempio, mirano alla ricostruzione integrale dell’opera, con l’intento di riutilizzare la maggior quantità possibile di materiale originale.