Agi.it - Stanotte torna l'ora legale: effetti su sonno, bollette, criminalità

AGI -, 30 marzo,l'ora, con le lancette che alle 2 dovranno essere spostate un'ora in avanti. Un passaggio quello da ora solare a orae viceversa non indolore, e che hanegativi su salute, energia,, ambiente e tasche dei cittadini, al punto che già 350mila italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l'oratutto l'anno. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che assieme a Consumerismo No Profit ha avviato una raccolta firme per chiedere al Governo l'orapermanente. I vantaggi energetici dell'ora"Sul fronte energetico" - spiega Sima - "l'adozione dell'oraha consentito in 10 anni un risparmio pari a 11,7 miliardi di kWh che, in termini economici, equivalgono ad una minore spesa sulledei cittadini per circa 2,2 miliardi di euro (dati Terna).