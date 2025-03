Stanotte torna l’ora legale cosa cambia e quando spostare le lancette

Leggi su .com

(Adnkronos) – Oggi è l'ultimo giorno della stagione in cui utilizzeremo l'ora solare. Questa notte vanno reimpostati gli orologi perché da domani, domenica 30 marzo sia utilizzare l'ora, che ci permetterà di avere giornate più lunghe in vista della bella stagione. Il passaggio dall'ora solare a quellacauserà 60 minuti di sonno .L'articololeproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”