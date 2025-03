Lanazione.it - Stagione artistica di Artè. Tra spettacoli e musica. Gli eventi in programa

Prosegue anche nei mesi di aprile e maggio ladipromossa dall’amministrazione Del Chiaro con la direzionedella compagnia If Prana. In cartelloneteatrali,, incontri. "Nei primi mesi dell’anno gliche si sono svolti adhanno fatto registrare una partecipazione interessante, dimostrando che la nostra proposta culturale è apprezzata e sta incontrando l’interesse di un pubblico diversificato - afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti-. "Per questo motivo proseguiamo con un’offerta culturale e di intrattenimento che è espressione del nostro territorio ed anche capace di portare adnomi di rilievo nazionale. Gliproseguono nel segno dell’attualità e delle ricorrenze significative. Ad aprile il cartellone ospita anche un’iniziativa realizzata i occasione dell’80^ anniversario della Liberazione".