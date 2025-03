Sondriotoday.it - Sta male sul Pizzo Rodes, 36enne recuperato dall'elisoccorso di Bolzano

Leggi su Sondriotoday.it

Un uomo di 36 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi nella zona deldi, sopra le baite di Armisola, nel territorio di Ponte in Valtellina. L'allarme è scattato poco dopo le 15:00 per un malore improvviso in una zona impervia.Sul posto sono intervenuti i tecnici della.