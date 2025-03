Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 29 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

29ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sui motori con qualifiche e Sprint Race del GP degli USA per la MotoGP, qualifiche e gara-1 del GP del Portogallo per la Superbike. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali, mentre gli amanti del tennis si concentreranno sui tornei di Miami.Le discipline invernali proporranno i Mondiali di pattinaggio artistico (Guignard/Fabbri andranno a caccia delle medaglie), i Mondiali di sci freestyle con il Big Air (Flora Tabanelli punterà al bersaglio grosso), i Mondiali di snowboardcross (spazio alla gare a coppie, Michela Moioli cercherà gloria dopo il trionfo individuale), la Coppa del Mondo di skicross (Simone Deromedis lotta per la conquista della Sfera di Cristallo).