Sport e solidarietà insieme. Carrozzine speciali donate ai tennisti con disabilità

Dieci mesi fa loing Club di Milano ha ospitato il campionato regionale a squadre di tennis in carrozzina, competizione cui hanno partecipato 7 società e una ventina di atleti (Como sul gradino più alto del podio) a conferma di un movimento sempre in crescita. E nelle scorse settimane, proprio mentre ci si “scalda“ per la nuova stagione all’aperto e (fra gli altri) i tornei di Cantù, Brescia e Cremona, un altro evento ha unito gli atleti di questa disciplina. Quattro di loro, i più giovani e promettentimeneghini, hanno ricevuto in regalo leper praticare la propria attività. Un momento bello e commovente dov’è stato ribadito che ancora una voltapossono andare a braccetto e che ha avuto come testimonial i campioni italiani di tennis in carrozzina e Roberta Vinci, leggenda della racchetta azzurra.