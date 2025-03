Lanazione.it - Spoleto, cambia la Ztl. Le modifiche al traffico

Da lunedìno gli orari d’accesso alla zona alimitato, Piazza del Mercato e Piazza Campello tornano ad essere aree pedonali sette giorni su sette. Le nuove disposizioni sono contenute nell’apposita ordinanza sindacale, pubblicata all’albo pretorio dell’ente. Dal 31 marzo al primo maggio il transito e la sosta nella ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via delle esterna delle mura sono vietati H 24 nei giorni prefestivi e festivi. Non è prevista alcuna limitazione nei giorni feriali. A partire dal 2 maggio e fino al 28 settembre invece entrerà in vigore l’orario estivo. Rimando interdetto l’accesso H24 nei prefestivi e festivi, è introdotto il divieto nei feriali dalle 20 e 30 alle 6 del giorno seguente.