SPOILER | Un atleta NXT torna in TNA per il main event di Rebellion

La nuova partnership tra NXT e TNA ha aperto le porte a tante possibilità e a tanti incroci inaspettati: dagli Hardys in NXT, alle sfide di Cora Jade e Jacy Jayne al titolo Knockouts, fino all’apparizione di Joe Hendry alla Royal Rumble di quest’anno. Tutti avvenimenti che hanno fatto molto parlare e che stanno portando successo a entrambe le compagnie. E, a quanto pare, le sorprese non sono finite.Ritorno e sfida titolataDurante le registrazioni di questo weekend, infatti, Frankie Kazarian ha deciso di incassare l’opportunità titolata datagli dalla vittoria del trofeo Call Your Shot, ma è stato interrotto da Ethan Page – che ora è in NXT, sì, ma in passato ha avuto una lunga carriera in TNA. Page ha comunicato a Kaz di aver già concordato un match titolato contro Joe Hendry, e che, in questo caso, Kazarian sarebbe stato aggiunto a un Triple Threat previsto per