Spettatore sputa addosso a Van der Poel la polizia di Ronse apre l’indagine

Ladi, in Belgio, è sulle tracce dell’uomo che hatoa Mathieu Van dernell’E3 Saxo Classic. La vicenda si è svolta sul tratto in salita di Karnemelkbeekstraat, con le telecamere che hanno catturato quanto avvenuto. Van dernon ha reagito nell’immediato, ma al traguardo – dopo aver ottenuto il successo della prova – ha commentato: “Queste sono persone che farebbero meglio a sparire, non guardare nemmeno la gara e starsene a casa“. L’olandese prosegue così il trend positivo iniziato con la vittoria della Milano-Sanremo. Il trionfo belga è arrivato con un grande distacco sugli inseguitori, dopo una buona volata iniziata sull’Oude Kwaremont, a 40 chilometri dal traguardo. A completare il podio ci sono Mads Pedersen e l’azzurro Filippo Ganna.IL MESSAGGIO DELLALe forze dell’ordine locali sono già al lavoro per rintracciare l’uomo che hato contro Van der: “Questo tipo di comportamento è assolutamente inaccettabile.