Spazio Fumetto, compleanno triste: "Siamo a un passo dalla chiusura"

Il futuro di “Wow- Museo del, dell’illustrazione e dell’immagine animata” è in bilico: "a unper il mancato rinnovo della convenzione con il Comune di Milano", annunciano i gestori del polo di viale Campania 12 nato 14 anni fa. Il contratto d’affitto scadrà il 1° aprile. E poi? Chissà. Alla base c’è una morosità. La Fondazione Franco Fossati, che gestisce la struttura, fa sapere che "per poter rendere concreta una proroga e per una ridiscussione del contratto, ci è stato chiesto dai funzionari del Comune di incassare subito o coprire con una fideiussione bancaria il debito residuo di affitto, che ammonta a circa 180mila euro". Un “rosso” motivato "in partecrisi Covid e post Covid, ma anche dallo stato di totale abbandono (che ha richiesto interventi onerosi) in cui è stato lasciato lo stabile", comunale, affidato alla Fondazione nel 2011.