Spazio extra tra le gambe | il ristorante addebita 7 euro al Ceo di Ryanair Michael O’Leary

In perfetto stileunirlandese, il Luvida Restaurant, ha riservato al Ceo della compagnia irlandese,un sovrapprezzo come alcune voci molto simili ai costi aggiuntivi fatti pagare dalla low cost ai propri clienti.Nel suo conto sono stati infatti aggiunti alcuni, tra cui un addebito per lo “per le”, i “posti a sedere prioritari” e una “prenotazione in area riservata”, per un totale di circa 38in più.ha poi ammesso di aver trovato divertente lo scherzo.L’episodio gioca ironicamente sulla politica di, nota per i numerosi costi aggiuntivi per servizi che in altre compagnie aeree sono considerati standard. Ad esempio, la compagnia low-cost irlandese applica una tariffa aggiuntiva per la scelta del posto a sedere, che varia in base alla posizione e al tipo di sedile.