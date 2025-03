Ilrestodelcarlino.it - Spariti fanali, gomme e volante. Auto viene fatta a pezzi dai ladri

CENTOE’ stato decisamente un brutto risveglio per il proprietario di un’che nella zona tra Penzale e via Ferrarese è stata presa di mira da mani esperte di. Qualcuno ha definito l’opera, una ’spogliazione’ della vettura, lasciandola con ingenti danni. A quanto pare, iavrebbero operato durante la notte in quanto alcune persone del luogo hanno detto di aver visto parcheggiata l’la sera, sana da qualsiasi graffio, sgranando gli occhi trovandola poi in questo stato alla mattina. Si tratta di un’di una marca di un certo pregio che è stata letteralmente lasciata spogliata di diversi. In mattinata, l’era ancora appoggiata dal lato sinistro sui due cric che probabilmente erano stati presi dalla vettura stessa facendo un buco nel finestrino del passeggero tanto da farvi entrare una mano per aprire la portiera.