Ilrestodelcarlino.it - Spari contro l’auto di alcuni operai. Prosciolto da tutte le accuse

Era finito a processo per aver sparatodiegiziani che avevano suonato al campanello della sua abitazione per chiedere informazioni. E non solo,di lui anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione abusiva di armi. Oggi, all’udienza predibattimentale presso il Tribunale Ordinario di Macerata, è statodale. Si tratta di Carlo Mattiacci Dari, 71 anni, difeso dall’avvocato Marco Massei. I fatti erano avvenuti il 21 marzo 2023. Quella seraegiziani, sbagliando strada, avevano suonato al campanello dell’abitazione di Mattiacci, in località Cesolo, e questo, secondo il racconto dei lavoratori, avrebbe prima sparatodi loro eil mezzo, di proprietà dell’azienda Crucianelli di Tolentino e, in un secondo momento, avrebbe opposto resistenza ai Carabinieri di San Severino e di Belforte del Chienti intervenuti sul posto.