Spara contro la casa della ex, arrestato nel Salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiEra andato davanti alla porta disua ex compagnando alcuni colpi di pistola. La donna, dopo aver interrotto la relazione, aveva deciso di andare a convivere con il fratello del suo ex. Ai due – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – aveva prima rivolto frasi ingiuriose e minacce. Poi aveva esploso cinque colpi di pistola all’indirizzoporta di. Il fatto è accaduto a Nocera Inferiore, nel. Protagonistavicenda un 23enne che in seguito è finito ai domiciliari.Lo stesso giovane allontanandosi dal luogo, in sella ad uno scooter, è stato anche coinvolto in un incidente stradale, andando a finireuna autovettura con due ragazze a bordo. A queste avrebbe chiesto di essere soccorso ma senza allertare le forze di polizia perché – hanno ricostruito gli investigatori – era armato ed in possesso di stupefacenti.