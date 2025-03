Spada CdM 2025 | a Marrakech bronzo Di Veroli Fiamingo fuori ai quarti

Leggi su Sportface.it

Ottava medaglia in Coppa del Mondo, seconda in stagione, per Davide Di, che ènella tappa di(Marocco). Il 23enne romano delle Fiamme Oro ha iniziato la sua cavalcata con un netto 15-7 nel primo incontro di giornata sul portoghese Frazao. Nel secondo incontro di giornata 15-13 sul francese Correnti per poi eliminare agli ottavi il connazionale Andrea Santarelli (15-13), poi 12^. La vittoria sullo svizzero Hauri (15-7) ha garantito da Dila medaglia. In semifinale la spunta 15-11 il ceco Jurka. Per quanto concerne gli altri azzurri, 32° Gianpaolo Buzzacchino, 42° Enrico Piatti, 47° Simone Mencarelli, 48° Valerio Cuomo.Al femminileQuinto posto per Giulia Rizzi e sesto per Rossella. Doppia sconfitta neidi finale per le due azzurre, che escono di scena rispettivamente contro l’estone Lehis (11-10) e con l’ungherese Muhari (9-8).