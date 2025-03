Ilgiorno.it - Spaccio di droga e omicidio: sequestrata a Tonino Mazzaferro la villa di Cermenate

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) – Intestare la casa al figlio, appena diventato maggiorenne, non è bastato a salvarla. Così nelle ultime ore, la Divisione Anticrimine della Questura di Como e dalla Guardia di Finanza di Erba, hanno eseguito un provvedimento di sequestro ai fini di confisca di unadel valore di circa 330mila euro a, riconducibile a, 46 anni. A far scattare il provvedimento, sono state diverse considerazioni, contenute negli atti della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano. Calabrese originario di Siderno nel Reggino,alle spalle ha reati contro la persona, detenzione di armi, associazione a delinquere di stampo mafioso edi sostanze stupefacenti. E un: quello di Andrea Verna di Cabiate, ucciso a 30 anni alla vigilia di Natale del 2008, su un marciapiede di via Dante, a Como, dove i due avevano avuto una discussione.