Iltempo.it - Sottocorona: "Primavera? Tutto da rifare". Breve pausa e poi nuova pioggia

Leggi su Iltempo.it

Piogge "intense" colpiranno il basso Tirreno, la Calabria, il medio versante Adriatico a risalire verso la Romagna, l'Emilia e l'Appennino. Parola di Paolo, che, puntuale come sempre, ha diffuso le previsioni meteo per la giornata di oggi e per quelle che seguiranno. Meno a rischio risultano le zone di Nord-Ovest, "dove si aprono delle schiarite che nella giornata di domani si allargano molto", ha spiegato. In altre parole, conviene tenere l'ombrello a portata di mano ma si attende un cambio di passo al Nord e suil versante tirrenico. Ancora "qualche, questa volta più debole, sull'Appennino settentrionale e sulla Romagna". Precipitazioni "intense" sulle Marche, sull'Abruzzo e sull'Umbria, ma anche sulla Calabria e sulla Sicilia. Poi, nella giornata di lunedì, il maltempo riparte.