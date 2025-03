Puntomagazine.it - Sorrento: pusher arrestato mentre vendeva droga a giovanissimi

Leggi su Puntomagazine.it

Operazione antiper i carabinieri della locale stazione che hanno fatto controlli in cittàA finire in manette il 40enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine G.S.I carabinieri hanno effettuato dei controlli nel centro die hanno notato a via Marziale il 40ennecedeva delle dosi a deiclienti del posto.L’uomo è stato fermato e, perquisito, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina già pronta per la vendita al dettaglio e di 300 euro in banconote di piccolo taglio. L’è in attesa di giudizio.Nota stampa Carabinieri prov. NapoliL'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.