Sorprende la dipendente a rubare e la denuncia

Si accorge degli ammanchi in cassa e insospettita fa riparare le telecamere che si erano rotte cogliendo sul fatto unamentre preleverebbe delle banconote per intascarsele. A subire i furti è stato un centro estetico che si trova nel quartiere di Vallemiano. La titolare, una 44enne di origine campana residente ad Ancona, hato la(una anconetana di 29 anni, difesa dagli avvocati Paolo Campanati e Michele Magistrelli) ripresa nei filmati facendola finire a processo per furto. Il procedimento si sta tenendo davanti al giudice Pietro Renna e ieri è stata sentita proprio la titolare del centro, parte civile con l’avvocato Gabriella Nicolini. "L’attività era sempre piena di clienti – ha raccontato l’imprenditrice – eppure avevo difficoltà ad arrivare a fine mese con gli incassi.