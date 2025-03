Secoloditalia.it - Sondaggio sulla giustizia in Europa: italiani e spagnoli tra i più insoddisfatti

Leggi su Secoloditalia.it

C’è un’che non crede più nella. E c’è un’Italia, in particolare, dove il sospetto non è una percezione vaga ma una che i cittadini toccano con mano: è quanto emerge dalOpinioni dei cittadini europei sul sistema giudiziario e sulle relazioni con il presidente degli Stati Uniti, basato su interviste condotte tra il 14 e il 24 marzo da Polling Europe su oltre cinquemila intervisti di 27 Paesi Ue.Nello studio, commissionato dal gruppo dei Conservatori e riformisti europei, il 63% degliritiene che lasia condizionata da poteri politici, troppo spesso riconducibili ad ambienti ideologicamente orientati a sinistra. Un dato che sale al 74% in Spagna e resta alto anche nei Paesi dell’Est, con il 66%. Solo il 29% degliconsidera la«indipendente».