Sondaggio Meloni la più amata dagli italiani | è il leader politico più apprezzato Supera persino la media totale del Governo

Ancora unche incorna Giorgia. L’ultimo report di Human Index, realizzato da Vis Factor per il primo trimestre del 2025, conferma ciò che i cittadini vedono ogni giorno: la premier si afferma come lapiù apprezzata in Italia. Un risultato che non sorprende, ma che anzi consolida un trend evidente sin dall’inizio del suo mandato. L’indicatore di convergenza, che unisce le rilevazioni delle indagini demoscopiche con il sentiment che emerge dal web e dal social listening, traccia un quadro chiaro: la premier gode di un consenso trasversale, che va oltre i sondaggi tradizionali e trova conferma nell’opinione pubblica digitale., per “Vis Factor”sempre prima per gradimentoIn un panoramaspesso caratterizzato da volatilità e incertezza,continua a raccogliere fiducia e sostegno.