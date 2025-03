Lettera43.it - Soldi pubblici in nome della difesa, l’opacità della spesa militare dell’Unione europea

Ora che Bruxelles alza il tiro sull’autonomia strategica, con la corsa al riarmo che si maschera da sicurezza comune, vale la pena chiedersi come siano stati spesi finora iin. La risposta, se si ha il coraggio di guardare, è scritta nera su bianco in un documento pubblicato nel dicembre 2024 dal Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Si intitola “Then Defence Fund: The Opaque Use of Public Funds”, porta la firma di Pere Brunet ed è il Report n. 70 del centro di ricerca catalano. Un’indagine accurata e impietosa sull’impiego delle risorse comuniper finanziare il settore bellico. Una macchina che funziona secondo logiche opache, con scarsi controlli e molte porte girevoli.Budget iniziale da 1,1 miliardi nel 2021Il Fondo europeo per la(Edf), avviato nel 2021 con un budget iniziale di 1,1 miliardi di euro, è il prodotto diretto del lavoro delle lobby dell’industria