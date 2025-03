Oasport.it - Softball: Collecchio e Saronno si dividono la posta nel primo sabato di Serie A1

Leggi su Oasport.it

Va in archivio ildedicato alla prima giornata valida per laA1 2025 di. Un day-1 contrassegnato dalla sola doppia sfida che ha visto contrapporsi, considerata anche la cancellazione del confronto tra Old Parma e Forlì. Due compagini che fondamentalmente si sono divisi la. In gara-1 infatti ad avere la meglio è stata la Inox Team, uscita vittoriosa per 5-7 grazie a ben tre punti marcati nel quinto inning.La Bertazzoni si è però ripresa in gara-2, dove si è imper 5-1 in un match molto particolare in cui, a seguito di unturno terminato con il punteggio di 1-1, le squadre hanno vissuto un lunghissimo momento di impasse risolto soltanto all’ultimo atto, con ben quattro sigilli messi a referto dalle emiliane. Domani, domenica 30 marzo, sono previste le sfide tra Bollate e Rovigo e tra Pianoro e Thunders.