Lanazione.it - Società della Salute, i tagli: "Ripercussioni sui servizi"

"Il mancato aumentoquota capitaria e il conseguente mantenimentostessa a 30 euro ha comportato necessariamente una rimodulazione deierogati con possibilisui livelli di prestazione attualmente garantiti". Lo si legge nella relazione detatadirettrice Cristina Laddaga che accompagna la proposta di bilancio di previsionale, recentemente deliberato dalla Giunta del Consorzio e che dal primo luglio prevede lo stop a una serie dierogati finora. In particolare, cesseranno le gare del "Progetto Homeless" struttura diurna/notturna per persone senza fissa dimora, del "Progetto Oltre Il Muro" struttura diurna/notturna per persone detenute ed ex detenute e del "Progetto Binario Zero". Stop anche alla convenzione Anci, al finanziamento per l’ambulatorio Villani e 30 mila euro in meno a disposizione dei contributi agli utenti in condizioni di indigenza (anziani, disabili, povertà e minori).